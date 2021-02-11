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Свитолина в двух сетах победила Гауфф и вышла в третий круг Australian Open

Свитолина в двух сетах победила Гауфф и вышла в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга турнира Элина обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 18 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Её соперница, занимающая 48-е место в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Элина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 12:05 МСК
Кори Гауфф
48
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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