Свитолина в двух сетах победила Гауфф и вышла в третий круг Australian Open

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга турнира Элина обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час и 18 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Её соперница, занимающая 48-е место в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Элина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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