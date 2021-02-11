Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Матс Виландер: Кирьосу нужно победить Тима, чтобы выйти на следующий уровень

Матс Виландер: Кирьосу нужно победить Тима, чтобы выйти на следующий уровень
Теннис / Australian Open 2021 0

Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился ожиданиями от матча австралийца Ника Кирьоса с австрийцем Домиником Тимом в третьем круге Australian Open.

«Ему нужно выиграть такой матч, если он хочет выйти на следующий уровень. Это типичная ситуация для Ника Кирьоса: хватит ли ему часов тренировок, чтобы стать угрозой для кого-то вроде Доминика Тима после такого матча, как с Умбером?

Мы уже видели раньше, что ему сложно возвращаться после подобных игр. Такой сценарий повторяется на Australian Open каждый год. Это будет тяжёлый поединок, и Нику нужно будет выполнить много эйсов, чтобы иметь шанс на победу», — приводит слова Виландера Tennis Head.

Ник Кирьос: мне больно даже от мысли о матче с Тимом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021