Матс Виландер: Кирьосу нужно победить Тима, чтобы выйти на следующий уровень

Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился ожиданиями от матча австралийца Ника Кирьоса с австрийцем Домиником Тимом в третьем круге Australian Open.

«Ему нужно выиграть такой матч, если он хочет выйти на следующий уровень. Это типичная ситуация для Ника Кирьоса: хватит ли ему часов тренировок, чтобы стать угрозой для кого-то вроде Доминика Тима после такого матча, как с Умбером?

Мы уже видели раньше, что ему сложно возвращаться после подобных игр. Такой сценарий повторяется на Australian Open каждый год. Это будет тяжёлый поединок, и Нику нужно будет выполнить много эйсов, чтобы иметь шанс на победу», — приводит слова Виландера Tennis Head.