Прерванный из-за дождя матч с участием Романа Сафиуллина возобновился
Матч второго круга Открытого чемпионата Австралии с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина и представителя Великобритании Кэмерона Норри доигрывается в настоящее время на арене Маргарет Корт. Напомним, ранее сообщалось, что их поединок был прерван из-за дождя.
Ко времени вынужденной остановки Норри выигрывал по сетам: счёт в матче был 3:6, 7:5, 6:3, 1:1.
Победитель поединка Сафиуллин — Норри встретится с триумфатором матча Майкл Ммо — Рафаэль Надаль.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на строгий карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
Матч второго круга Australian Open с участием Романа Сафиуллина прерван из-за дождя
Рекомендуем вам
- 11 февраля 2021
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:48
-
13:34
-
12:29
-
12:25
-
12:03
-
11:41
-
11:21
-
11:18
-
10:57
-
10:38
-
10:02
-
09:57
-
09:27
-
09:03
-
08:32
-
08:08
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
06:36
-
06:14
- 10 февраля 2021
-
23:18
-
16:34
-
16:26
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:32
-
14:27
-
13:59
-
13:54
-
13:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам