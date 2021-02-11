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Прерванный из-за дождя матч с участием Романа Сафиуллина возобновился

Прерванный из-за дождя матч с участием Романа Сафиуллина возобновился
Теннис / Australian Open 2021 0

Матч второго круга Открытого чемпионата Австралии с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина и представителя Великобритании Кэмерона Норри доигрывается в настоящее время на арене Маргарет Корт. Напомним, ранее сообщалось, что их поединок был прерван из-за дождя.

Ко времени вынужденной остановки Норри выигрывал по сетам: счёт в матче был 3:6, 7:5, 6:3, 1:1.

Победитель поединка Сафиуллин — Норри встретится с триумфатором матча Майкл Ммо — Рафаэль Надаль.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на строгий карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Матч второго круга Australian Open с участием Романа Сафиуллина прерван из-за дождя
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