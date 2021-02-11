Медведев в трёх сетах победил Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга Даниил одолел испанца Роберто Карбальес-Баэну. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Медведев выполнил 13 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. Его соперник, занимающий 99-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.



В третьем круге Даниил встретится с сербом Филипом Краиновичем.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.