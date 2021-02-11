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Медведев в трёх сетах победил Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Australian Open

Медведев в трёх сетах победил Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга Даниил одолел испанца Роберто Карбальес-Баэну. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Медведев выполнил 13 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. Его соперник, занимающий 99-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Даниил встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 13:25 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
99
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		5 1    
6 		7 6    
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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