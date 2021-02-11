В ходе матча AO женщина на трибуне показала Надалю средний палец — Рафаэль лишь засмеялся

В настоящий момент продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии, в ходе которого встречаются испанский теннисист Рафаэль Надаль и 177-я ракетка мира американец Майкл Ммо.
Во время поединка одна из болельщиц на трибуне показала Надалю средний палец. Реакция Надаля была довольно неожиданной — 34-летний испанец лишь засмеялся. Судья был вынужден прервать встречу, а в это время Рафаэль развлекал зрителей, чеканя теннисный мяч.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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