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Сафиуллин в четырёх сетах проиграл Норри во втором круге Australian Open

Сафиуллин в четырёх сетах проиграл Норри во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга Роман проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 3 часа и 31 минуту. Сафиуллин выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19.

В третьем круге Норри встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 10:25 МСК
Кэмерон Норри
69
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		7 6 7 7  
6 		5 3 6 3  
             
Роман Сафиуллин
183
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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