Сафиуллин в четырёх сетах проиграл Норри во втором круге Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга Роман проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).



Продолжительность встречи составила 3 часа и 31 минуту. Сафиуллин выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19.



В третьем круге Норри встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Матч второго круга Australian Open с участием Романа Сафиуллина прерван из-за дождя