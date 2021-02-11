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Надаль в трёх сетах одолел Ммо и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Надаль в трёх сетах одолел Ммо и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2021 0
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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open. В матче второго круга турнира Рафаэль обыграл представителя США Майкла Ммо со счётом 6:1, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 177-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Надаль встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Australian Open (м). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 13:45 МСК
Майкл Ммо
177
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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