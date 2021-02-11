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Собкин — о победе Медведева в матче второго круга AO: Даня показал, кто в доме хозяин

Собкин — о победе Медведева в матче второго круга AO: Даня показал, кто в доме хозяин
Теннис / Australian Open 2021 0

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной. Напомним, матч закончился со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

«Медведев сегодня хорошо играл. Конечно, соперник был удобным. Но Даня подтвердил свой серьёзный класс. На таком покрытии это было ожидаемо. Я бы очень удивился, если бы Даня сет даже проиграл. Подачу свою отдал, но это больше Медведев ошибался, чем противник что-то создавал. Даня показал, кто в доме хозяин. Случилось то, что и должно было», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В третьем круге Даниил встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Медведев в трёх сетах победил Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Australian Open
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