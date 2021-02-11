Впервые после Уимблдона-2007 сразу 4 россиянина прошли в третий раунд ТБШ

Впервые после Уимблдона-2007 году сразу четыре россиянина прошли в третий раунд турниров «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии, который проходит в настоящее время, в третий круг соревнований вышли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

В третий круг Уимблдона в 2007 году прошли Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Марат Сафин.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера. Действующими победителями соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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