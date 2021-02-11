Камельзон прокомментировал выступление россиян на Открытом чемпионате Австралии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о результатах российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.
«Наши ребята ожидаемо прошли очередной раунд на AO. Ничего удивительного нет, потому что они хорошо подготовлены. Победный ATP Cup стал отличной соревновательной подготовкой: поставили все мышцы на своё место, вернули ощущения мяча… Стартовые матчи на AO вполне соответствуют тому, то происходит. Игры были непростые: Рублёв хоть и переиграл соперника всухую, но все три сета были боевые.
Желаю нашим ребятам пройти в восьмёрку лучших, а потом будет очень хорошая игра. Первостепенная задача — пройти в «восьмёрку», а затем будем смотреть, кто и на что способен.
Медведев сам себе сделал шикарный подарок на день рождения. Здорово, когда делаешь подарок сам себе — хоть знаешь, за что ты этот подарок получишь. От всей души поздравляю Даню!
Мы радуемся тому, что ребята соответствуют нашей стране. Россия, как и все другие страны, тяжело переживает пандемию коронавируса, но в такой сложный период ребята ставят под знамёна имя России. Для меня, например, в Австралии играют не Рублёв, Хачанов и Медведев — для меня играет Россия. Самое главное, мы соответствуем тому, что с нами надо считаться как с Россией. Нельзя позволять всяким негодяям, которые уничтожили Олимпийские игры, продолжать хаять нашу страну. Никуда российский дух не денется! Очень рад и счастлив, что наши ребята на AO показывают своё лицо», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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