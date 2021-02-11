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Медведев: отпраздновать день рождения на Australian Open? Без шансов

Медведев: отпраздновать день рождения на Australian Open? Без шансов
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Даниил Медведев, которому сегодня, 11 февраля, исполняется 25 лет, рассказал, что не планирует отмечать день рождения в Австралии. В матче второго круга Australian Open Даниил одолел испанца Роберто Карбальес-Баэну. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

«Отпраздновать? Без шансов. Обычно я отмечаю день рождения на турнире в Роттердаме. Там, возможно, немного спокойнее, а это „Шлем“. Я получил подарки от жены, но завтра у меня тренировка. Буду готовиться к следующему матчу. Если бы я проиграл, может, отметил бы, но я выиграл, поэтому не могу», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В третьем круге Даниил встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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