Александр Зверев возглавил список штрафников на Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев возглавил список штрафников на Открытом чемпионате Австралии, сообщает журналистка Рим Абули в «Твиттере» со ссылкой на пресс-службу турнира. В общей сложности штраф Зверева составляет $ 6 тыс.
Зверев был оштрафован за разбитую ракетку в матче с первого круга с американцем Маркосом Гироном. После выхода к сетке Зверев выполнил неудачный удар, и мяч попал в аут. Александр не сумел сохранить спокойствие и стал бить ракеткой по корту.
За аналогичное нарушение на $ 3 тыс. оштрафовали аргентинца Лондеро Хуана Игнасио и француза Корентена Муте, которого также наказали за неспортивное поведение на $ 2 тыс. Даниэль Эванс и американец Фрэнсис Тиафо были оштрафованы за нецензурные высказывания.
Среди девушек в основной сетке штраф получила лишь румынка Ирина Бегу.
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