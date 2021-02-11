Надаль — о женщине, показавшей ему средний палец: наверное, она выпила слишком много джина

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию со зрительницей, которая показала ему средний палец во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии. Реакция Надаля была довольно неожиданной — 34-летний испанец лишь засмеялся. Судья был вынужден прервать встречу, а в это время Рафаэль развлекал зрителей, чеканя теннисный мяч.

«Наверное, она выпила слишком много джина или текилы. Не знаю. Если честно, это была странная ситуация, но в то же время забавная. Порой встречаются такие люди. Был ли я шокирован? Нет. Мне было весело. Чтобы кто-то показал мне средний палец… Не знаю, по какой причине. Я удивился, но в то же время подумал: «Бедняжка». Возможно, она была пьяна или что-то в этом духе», — сказал Надаль во время послематчевой пресс-конференции.