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12 бывших чемпионов ТБШ выбыли за первые два круга Australian Open

12 бывших чемпионов ТБШ выбыли за первые два круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Австралийская теннисистка Саманта Стосур завершила выступление во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Она стала 12-й в списке бывших чемпионов турниров «Большого шлема», кто выбыл из турнира за первые два круга.

Стосур разгромно проиграла Джессике Пегуле из США. Ей удалось взять лишь один гейм — 0:6, 1:6.

Помимо неё, во втором круге завершили выступление бывшие чемпионы ТБШ Винус Уильямс (США), Светлана Кузнецова (Россия), Петра Квитова (Чехия), Бьянка Андрееску (Канада), Софья Кенин (США) и Стэн Вавринка (Швейцария). В первом круге выбыли Марин Чилич (Хорватия), Анжелика Кербер (Германия), Виктория Азаренко (Беларусь), Слоан Стивенс (США) и Елена Остапенко (Латвия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники из-за пандемии коронавируса были помещены на карантин. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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