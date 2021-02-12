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Надаль — о травме: если новые методы лечения не сработают, я буду на грани

Надаль — о травме: если новые методы лечения не сработают, я буду на грани
Теннис / Australian Open 2021 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о восстановлении после травмы поясницы. Напомним, из-за проблем со спиной вторая ракетка мира пропустил командный турнир ATP Cup.

«Динамика неудовлетворительная. Мы попробовали несколько методов лечения, и завтра будет важный день, потому что мы попробуем новый способ. Если он не сработает, я буду на грани, потому что уже в третьем раунде растёт напряжение. При всем уважении к Ммо, сегодня я был не очень напряжён, и смог провести матч без излишнего дискомфорта.

В комфортном матче без особого стресса, как сегодня, я могу справиться с подачей, но знаю, что в предстоящих играх этого будет недостаточно. Важно немного восстановиться для того, чтобы соревноваться в третьем раунде. Я много разговаривал с командой врачей, которая у нас здесь есть. Мы ждём не чуда, а лечения, которое сработает, потому что есть вероятность, что это решит проблему», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Надаль в трёх сетах одолел Ммо и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
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