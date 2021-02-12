Турнир Australian Open продолжится без зрителей из-за локдауна
Организаторы турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, на официальном сайте опубликовали заявление о продолжении соревнований без болельщиков.
Причиной стал пятидневный локдаун. Ранее правительство штата Виктория, куда входит Мельбурн, объявило о пятидневной изоляции, которая началась с 12 февраля в 23:59 по местному времени. Сессии Открытого чемпионата Австралии продолжатся, как и планировалось, с действующими протоколами безопасности.
В заявлении отмечается, что для болельщиков, у которых есть билеты на сеансы с 13 по 18 февраля, организуют полный возврат средств.
Ранее на турнире российская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:7, 2:6.
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