19 эйсов помогли Звереву обыграть Маннарино в третьем круге Australian Open

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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга он в трёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Седьмая ракетка Зверев выполнил 19 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису Зверев встретится с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Душан Лайович (Сербия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.