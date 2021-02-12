Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

19 эйсов помогли Звереву обыграть Маннарино в третьем круге Australian Open

19 эйсов помогли Звереву обыграть Маннарино в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга он в трёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Седьмая ракетка Зверев выполнил 19 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису Зверев встретится с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Душан Лайович (Сербия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 07:20 МСК
Адриан Маннарино
36
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 1    
6 		6 6    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?
Сразу 6 игроков в топ-20 мужского рейтинга представляет нашу страну или имеют российские корни. Чего ожидать от сезона-2021?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021