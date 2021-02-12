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Осака отдала Жабер лишь пять геймов в матче третьего круга Australian Open

Осака отдала Жабер лишь пять геймов в матче третьего круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг Australian Open. Третья ракетка мира в матче третьего круга обыграла Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Осака выполнила восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Жабер, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Следующей соперницей Осаки станет испанка Гарбинье Мугуруса. Она в матче третьего круга разгромила Зарину Дияс из Казахстана со счётом 6:1, 6:1.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 07:30 МСК
Онс Жабер
30
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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