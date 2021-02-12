С. Уильямс отреагировала на победу в матче Australian Open с Потаповой

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала выход в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга Уильямс обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:5), 6:2. В первом сете Потапова при счёте 5:3 в свою пользу совершила пять двойных ошибок и не смогла взять свою подачу.

Позднее стало известно, что турнир продолжится без зрителей. В штате Виктория (Австралия) был введён пятидневный карантин из-за пандемии коронавируса.

«Я не знала о карантине до того, как не закончился матч. Думаю, хорошо, что не знала. Это сложно. Нас всех ждут непростые дни. Но надеюсь, что мы сможем их преодолеть.

Я начала матч не так, как хотелось, и как я делала здесь. Но в теннисе нужно уметь выживать и улучшать игру», — цитирует Уильямс Fox Sports.

В четвёртом круге 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open