Соболенко вспомнила первое впечатление от С. Уильямс, с которой она сыграет на AO-2021

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась воспоминаниями о первом впечатлении от игры американки Серены Уильямс. По словам Соболенко, её впечатлила мощь теннисистки.
«Я тогда думала: «Вау, она такая мощная! Я хочу бить ещё сильнее, чем она. Я хочу доминировать в туре, как и она. Тогда я была ещё ребёнком», — приводит слова Соболенко WTA Insider.
Соболенко и Уильямс ещё никогда не встречались на корте. Они сыграют в матче четвёртого круга Australian Open. Уильямс обыграла в матче третьего круга россиянку Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:5), 6:2, а Соболенко нанесла поражение американке Энн Ли (6:3, 6:1).
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса.
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