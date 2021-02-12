Норри — о матче с Надалем: возможно, обращусь за советом к Маррею
Британский теннисист Кэмерон Норри поделился ожиданиями от матча третьего круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем. Норри признался, что хочет обратиться за советом к соотечественнику Энди Маррею, который неоднократно встречался на корте с Надалем. Сам Норри ещё никогда не играл с испанцем.
«Матч с Надалем будет полезен. Вопрос тактики и плана на игру я оставлю тренеру. Но, возможно, позвоню Энди, чтобы узнать его мнение. Конечно, мы играем по-разному, но он может дать хорошие советы», — цитирует Норри пресс-служба ATP.
Надаль в матче второго круга уверенно обыграл американца Майкла Ммо (6:1, 6:4, 6:2). Норри во втором круге в четырёх сетах обыграл россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 7:5, 6:3, 7:6).
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