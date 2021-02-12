Осаку в матче Australian Open с Жабер атаковала бабочка
Японская теннисистка Наоми Осака во время матча третьего круга Australian Open с Онс Жабер из Туниса столкнулась с неожиданными сложностями. Ей играть мешала бабочка, которая никак не хотела улетать. Насекомое садилось на лицо, ноги и руки японской спортсменки.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Осаки.
Несмотря на трудности, Осака одержала уверенную победу. Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Осаки станет испанка Гарбинье Мугуруса. Она в матче третьего круга разгромила Зарину Дияс из Казахстана со счётом 6:1, 6:1.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса.
Осака отдала Жабер лишь пять геймов в матче третьего круга Australian Open
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