Калинская вышла в 1/8 финала Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в 1/8 финала парного турнира Australian Open. В матче 1/16 финала Калинская в паре с Викторией Кужмовой из Словакии обыграла китайскую пару Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Калинская и Кужмова выполнили семь эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из семи. Их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 16.
В следующем матче на Открытом чемпионате Австралии соперницами Калинской и Кужмовой будут Александра Крунич (Сербия) и Мартина Тревизиан (Италия).
Australian Open. Парный разряд. 1/16 финала
Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) — Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай) — 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.
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