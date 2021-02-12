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Уильямс оценила силу Соболенко перед их матчем на Australian Open

Уильямс оценила силу Соболенко перед их матчем на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Australian Open с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Соперницы встретятся впервые.

«Соболенко бьёт по мячу очень сильно. Она действует в силовой манере. Это большая и сильная девочка, как и я сама. Поэтому я думаю, что матч будет очень хорошим… без зрителей», — цитирует Уильямс журналист Бен Ротенберг.

Уильямс обыграла в матче третьего круга россиянку Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:5), 6:2, а Соболенко нанесла поражение американке Энн Ли (6:3, 6:1).

Матч Соболенко — Уильямс состоится 14 февраля. Начало — в 3:00 мск.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса.

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19-летняя Анастасия Потапова растеряла преимущество в матче с Сереной Уильямс. Американка вышла в 4-й круг Australian Open – 2021.
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