Уильямс оценила силу Соболенко перед их матчем на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Australian Open с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Соперницы встретятся впервые.

«Соболенко бьёт по мячу очень сильно. Она действует в силовой манере. Это большая и сильная девочка, как и я сама. Поэтому я думаю, что матч будет очень хорошим… без зрителей», — цитирует Уильямс журналист Бен Ротенберг.

Уильямс обыграла в матче третьего круга россиянку Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:5), 6:2, а Соболенко нанесла поражение американке Энн Ли (6:3, 6:1).

Матч Соболенко — Уильямс состоится 14 февраля. Начало — в 3:00 мск.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса.

Соболенко вспомнила первое впечатление от С. Уильямс, с которой она сыграет на AO-2021