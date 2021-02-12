Карацев впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в четвёртый круг Australian Open, впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP. Карацев в матче третьего круга обыграл аргентинца Диего Шварцмана, который занимает девятое место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Карацев стал первым россиянином, который пробился в 1/8 финала Australian Open 2021 года. Свои матчи в третьем круге также проведут Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Примечательно, что Карацев и вовсе впервые в карьере играл с соперником из топ-10 рейтинга.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).