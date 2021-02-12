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Вероника Кудерметова проиграла Симоне Халеп в третьем круге Australian Open

Вероника Кудерметова проиграла Симоне Халеп в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 32-м номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Румынии Симоне Халеп (2) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Кудерметова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Халеп поспорит с победительницей поединка Ига Свёнтек (Польша, 15) — Фиона Ферро (Франция).

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

Australian Open (ж). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 11:10 МСК
Вероника Кудерметова
36
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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