Собкин: честно, я не сильно удивился победе Карацева

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Честно, я не сильно удивился победе Карацева. Считал, что на таком быстром покрытии Аслан вполне может обыграть Шварцмана, если не испугается имени. По игре Карацев выглядел солидно в предыдущих матчах. Шварцман на земле и на таком быстром покрытии — разные люди. Важно было, чтобы Аслан сам себя не испугался.

Я знаю Аслана достаточно давно. У него всё складывалось непросто, но сейчас Карацев повзрослел, стал психологически устойчивее. Он всегда играл хорошо, плотно, достаточно жёстко, но нестабильно. Аслан прибавил во всех компонентах», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.