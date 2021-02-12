Собкин: честно, я не сильно удивился победе Карацева

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
«Честно, я не сильно удивился победе Карацева. Считал, что на таком быстром покрытии Аслан вполне может обыграть Шварцмана, если не испугается имени. По игре Карацев выглядел солидно в предыдущих матчах. Шварцман на земле и на таком быстром покрытии — разные люди. Важно было, чтобы Аслан сам себя не испугался.
Я знаю Аслана достаточно давно. У него всё складывалось непросто, но сейчас Карацев повзрослел, стал психологически устойчивее. Он всегда играл хорошо, плотно, достаточно жёстко, но нестабильно. Аслан прибавил во всех компонентах», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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