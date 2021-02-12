С. Уильямс одержала 90-ю победу на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала 90-ю победу на Australian Open. Юбилейный успех 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» отпраздновала в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с россиянкой Анастасией Потаповой. Встреча закончилась 7:6 (7:5), 6:2.

Больше всего побед Уильямс одержала на US Open. Там она выиграла 106 матчей. На Уимлбдоне в её активе 98 побед, а на «Ролан Гаррос» — 66.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Australian Open.

Соперницей Уильямс в четвёртом круге станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, победившая в третьем круге американку Энн Ли со счётом 6:3, 6:1.

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open