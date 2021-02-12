Карацев впервые в карьере поднимется в топ-100 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев после Australian Open—2021 впервые в карьере попадёт в топ-100 рейтинга ATP. 27-летний россиянин ранее вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче третьего круга Карацев обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
Благодаря нахождению в топ-100 рейтинга ATP Аслан будет напрямую попадать в основную сетку турниров «Большого шлема».
Карацев стал первым россиянином, который пробился в 1/8 финала Australian Open 2021 года. Свои матчи в третьем круге также проведут Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).
- 12 февраля 2021
-
13:40
-
13:06
-
12:53
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:43
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
10:12
-
09:51
-
09:43
-
09:29
-
07:42
-
07:11
-
00:45
- 11 февраля 2021
-
21:09
-
20:21
-
20:11
-
18:40
-
16:43
-
16:25
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:26
-
15:16
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:48