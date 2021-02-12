Карацев впервые в карьере поднимется в топ-100 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев после Australian Open—2021 впервые в карьере попадёт в топ-100 рейтинга ATP. 27-летний россиянин ранее вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче третьего круга Карацев обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Благодаря нахождению в топ-100 рейтинга ATP Аслан будет напрямую попадать в основную сетку турниров «Большого шлема».

Карацев стал первым россиянином, который пробился в 1/8 финала Australian Open 2021 года. Свои матчи в третьем круге также проведут Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).