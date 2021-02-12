В. Камельзон: хорошо, что Карацев показал свою работу не на Джоковиче, а на Шварцмане

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход Аслана Карацева в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Победа Карацева — сенсация Australian Open. Все игры идут в понятном темпе, а это уже сенсация. Карацев молодец. Первая большая победа, он к этому долго шёл, находился в середине сетки, неяркий был какой-то. А после того, как они выиграли ATP Cup, он стал проявлять себя ярче. Видимо, молодые ребята для Карацева являются хорошим стимулом.

Его успех неслучаен. У него большой опыт профессиональной жизни. Он просто пришёл к тому, что можно играть ярче и достойнее. Хорошая подготовка привела к хорошему результату. Неважно, как он дальше пойдёт по турниру. Это уже большая победа в жизни.



Причина расцвета в 27? После победы со сборной он получил уверенность. Плюс он шёл к этому 15 лет. Если сравнивать с 16-летней Гауфф, в таком возрасте это талант, то в 27 — это уже хорошая профессиональная работа. Хорошо, что он показал свою работу не на Джоковиче, не на Надале, а на Шварцмане, на игроке топ-10. Надо сначала попробовать, что это за продукт", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.