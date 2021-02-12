Определился следующий соперник Карацева на Australian Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга он уверенно обыграл своего соотечественника Дениса Шаповалова. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:5, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 28 минут. Оже-Альяссим, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, 12-я ракетка мира, четырежды подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
Теперь в 1/8 финала Оже-Альяссим сыграет с россиянином Асланом Карацевым. Ранее представитель России, преодолевший квалификацию, сенсационно обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
Матч Оже-Альяссим — Карацев состоится 14 февраля. Начало — в 3:00 мск.
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