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Определился следующий соперник Карацева на Australian Open

Определился следующий соперник Карацева на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга он уверенно обыграл своего соотечественника Дениса Шаповалова. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. Оже-Альяссим, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, 12-я ракетка мира, четырежды подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

Теперь в 1/8 финала Оже-Альяссим сыграет с россиянином Асланом Карацевым. Ранее представитель России, преодолевший квалификацию, сенсационно обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Матч Оже-Альяссим — Карацев состоится 14 февраля. Начало — в 3:00 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 11:10 МСК
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		5 3    
7 		7 6    
             
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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