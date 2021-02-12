Матч Джоковича и Фритца на Australian Open прервали, чтобы зрители покинули трибуны
Матч третьего круга Australian Open Новак Джокович (Сербия) — Тейлор Фритц (США) был прерван во время четвёртого сета. Встречу остановили при счёте 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 3:2, чтобы зрители покинули трибуны в 23:30 по местному времени. В Мельбурне (Австралия) с 00:00 начинается локдаун из-за пандемии коронавируса.
Ранее правительство штата Виктория, куда входит Мельбурн, объявило о пятидневной изоляции, которая началась с 12 февраля в 23:59 по местному времени. Сессии Открытого чемпионата Австралии продолжатся, как и планировалось, с действующими протоколами безопасности.
В заявлении отмечается, что для болельщиков, у которых есть билеты на сеансы с 13 по 18 февраля, организуют полный возврат средств.
Турнир Australian Open продолжится без зрителей из-за локдауна
Буря перед затишьем. Любимец австралийцев упустил победу в пятисетовом триллере
Ник Кирьос не смог выиграть у Доминика Тима, ведя 2:0 по сетам. Ему не помогли ни подача с руки, ни удар между ног, ни споры с арбитром.
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
16:50
-
16:27
-
16:20
-
15:56
-
14:48
-
14:05
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:06
-
12:53
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:43
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
10:12
-
09:51
-
09:43
-
09:29
-
07:42
-
07:11
-
00:45
- 11 февраля 2021
-
21:09
-
20:21
-
20:11
-
18:40
-
16:43
-
16:25
-
16:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам