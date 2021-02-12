Матч Джоковича и Фритца на Australian Open прервали, чтобы зрители покинули трибуны

Матч третьего круга Australian Open Новак Джокович (Сербия) — Тейлор Фритц (США) был прерван во время четвёртого сета. Встречу остановили при счёте 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 3:2, чтобы зрители покинули трибуны в 23:30 по местному времени. В Мельбурне (Австралия) с 00:00 начинается локдаун из-за пандемии коронавируса.

Ранее правительство штата Виктория, куда входит Мельбурн, объявило о пятидневной изоляции, которая началась с 12 февраля в 23:59 по местному времени. Сессии Открытого чемпионата Австралии продолжатся, как и планировалось, с действующими протоколами безопасности.

В заявлении отмечается, что для болельщиков, у которых есть билеты на сеансы с 13 по 18 февраля, организуют полный возврат средств.

Турнир Australian Open продолжится без зрителей из-за локдауна