Карацев стал самым возрастным дебютантом ТБШ, пробившимся сразу в 4-й круг, за 40 лет

Российский теннисист Аслан Карацев стал самым возрастным дебютантом турниров «Большого шлема», которому удалось сразу пробиться в четвёртый круг соревнований.

За последние 40 лет Карацев стал 29-м игроком, которому это удалось. При этом россиянин самый возрастной из них — в сентябре ему исполнится 28 лет.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии россиянин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3. В четвёртом круге его соперником станет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

Карацев стал первым россиянином, который пробился в 1/8 финала Australian Open 2021 года. Свои матчи в третьем круге также проведут Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.