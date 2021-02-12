Карацев стал самым возрастным дебютантом ТБШ, пробившимся сразу в 4-й круг, за 40 лет
Российский теннисист Аслан Карацев стал самым возрастным дебютантом турниров «Большого шлема», которому удалось сразу пробиться в четвёртый круг соревнований.
За последние 40 лет Карацев стал 29-м игроком, которому это удалось. При этом россиянин самый возрастной из них — в сентябре ему исполнится 28 лет.
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии россиянин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3. В четвёртом круге его соперником станет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.
Карацев стал первым россиянином, который пробился в 1/8 финала Australian Open 2021 года. Свои матчи в третьем круге также проведут Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Карацев — третий российский теннисист, добравшийся на дебютном ТБШ до 1/8 финала
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