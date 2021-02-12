Зрительница, показавшая Надалю средний палец: он скучный, как и его нездоровые ритуалы

Зрительница, которая показала второй ракетке мира Рафаэлю Надалю средний палец во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии, объяснила произошедшее.

«Я определённо не фанатка Надаля. Он скучный и постоянно исполняет свои нездоровые ритуалы. Тот факт, что во всём мире обсуждают мои фотографии, подтверждает, насколько скучны его матчи. Иначе зачем так фокусироваться на зрительнице?



Мне немного неловко. Наверное, я показала себя не с лучшей стороны, но что поделать? Что сделано, то сделано. Разве что моя дочь была не очень довольна, потому что ей было стыдно.



Охранники были очень грубыми. Они сказали, чтобы я ушла. Я спросила: «Почему? Я просто зритель, заплатила за билеты, почему мне нельзя немного покричать?» — приводит слова зрительницы Courier Mail со ссылкой на 3AW.

Помимо этого женщина опровергла догадки Надаля о том, что она выпила слишком много джина или текилы. Зрительница сообщила, что выпила один бокал шампанского за весь день.