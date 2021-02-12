«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт без зрителей
«Мастерс» в Монте-Карло (Монако) пройдёт при пустых трибунах, сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте. Причиной послужили новые ограничительные меры, которые будут действовать в Монако до 3 мая.
«Наш персонал остаётся полностью мобилизованным и готов принять лучших игроков со всего мира, кто даже в этот особенно трудный период приедет сюда и обеспечит зрелищность соревнований», — говорится в заявлении.
«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 11 по 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир был отменён.
Действующим чемпионом соревнований остаётся итальянец Фабио Фоньини. В 2019 году в финале соревнований он обыграл серба Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
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