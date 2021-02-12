Фритц: если бы Джокович был серьёзно травмирован, то не продолжил бы играть

Американец Тейлор Фритц высказался о травме первой ракетки мира Новака Джоковича, которую он получил в их матче в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Серб повредил бедро в третьем сете. К тому моменту он выигрывал, взяв два первых сета.

«Как по мне, в пятом сете он выглядел весьма хорошо. Стоит отдать ему должное. Ничего общего с тем, что было в третьем или четвёртом сетах. Он невероятно подавал, почти не промахивался. Этого стоило ожидать. Если бы он был серьёзно травмирован, то не продолжил бы играть. Выглядело так, будто он испытывал трудности в третьем и четвёртом сетах, но не в пятом. Возможно, он это переборол. Рад за него, что он так быстро оправился», — приводит слова Фритца журналист Джордж Беллшоу на своей странице в «Твиттере».

Матч завершился победой Джоковича со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.