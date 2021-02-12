Касаткина, Потапова и другие россиянки узнали соперниц на турнире WTA 250 в Мельбурне

Российские теннисистки узнали соперниц на турнире WTA 250 «Мельбурн-4» в Австралии. Соревнования пройдут с 13 по 19 февраля, параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии.

Всего на турнире выступят пять россиянок. Соперницей Анастасии Потаповой в первом круге станет Ребекка Петерсон (Швеция), Варвара Грачёва сыграет со Слоан Стивенс (США), Дарья Касаткина — с Кэйти Бултер (Великобритания), Анна Блинкова — с Андреей Петкович (Германия). Анастасия Павлюченкова начнёт выступление со второго круга.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники из-за пандемии коронавируса были помещены на карантин. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.