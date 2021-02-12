Карацев рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Шварцмана

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть аргентица Диего Шварцмана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Он очень хорошо двигается – мне пришлось агрессивно играть, вести игру, играть близко к линии. Если с этим игроком начать играть долгие розыгрыши, отходить от линии, у него появляется время, он начинает возить тебя по корту. Он это любит. Тактика была от себя вести игру. Когда был момент, я выходил к сетке.



Выжидал момента, пытался обострять. Не то что ждал его ошибки… Да, у меня было много невынужденных ошибок, но агрессивная игра дала плоды», — сказал Карацев в интервью для Eurosport Россия.