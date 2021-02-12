Оже-Альяссим: для меня Карацев не «русский квалифаер», а игрок, добравшийся до 1/8 финала

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с россиянином Асланом Карацевым в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Думал ли о матче с русским квалифаером? Для меня он не «русский квалифаер», а игрок, который дошёл до 1/8 финала. Это непростая задача. Не бывает лёгких матчей. Мы увидели, на что он способен, в сегодняшнем матче с Диего. А это тяжёлый соперник, его непросто победить. Я встречался с Карацевым и знаю, как хорошо он может играть. Буду готов к этому испытанию и постараюсь сделать всё, чтобы пройти в следующий раунд", — сказал Оже-Альяссим во время послематчевой пресс-конференции.

В матче третьего круга Оже-Альяссим со счётом 7:5, 7:5, 6:3 обыграл соотечественника, Дениса Шаповалова. Карацев со счётом 6:3, 6:3, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.