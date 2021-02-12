Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович — о травме: это надрыв мышцы. Не знаю, смогу ли выйти на корт в 1/8 финала

Джокович — о травме: это надрыв мышцы. Не знаю, смогу ли выйти на корт в 1/8 финала
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о травме, полученной во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Во время встречи серб брал медицинский тайм-аут.

«Знаю, что это надрыв мышцы, поэтому не уверен, что смогу оправиться от этого меньше чем за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче или нет.

Я просто пытался держаться и надеялся, что что бы ни происходило, мне станет легче. И к концу четвёртого сета мне стало лучше. В третьем и четвёртом сетах я только подавал, мало что мог сделать на приёме. Просто пробивал — подавал две первые подачи. Это работало.

Это определённо одна из самых особенных побед в моей жизни. Неважно, с кем я играл и в каком раунде. В нынешних условиях я запомню её навсегда», — сказал Джокович в послематчевом интервью.

Фритц: если бы Джокович был серьёзно травмирован, то не продолжил бы играть
$ 2,1 млн – это много или мало? Чемпионам Australian Open урезали призовые на 33 процента
Полный расклад честно заработанных по всем раундам. Проигравшие в первом круге обижены не будут.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021