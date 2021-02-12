Джокович — о травме: это надрыв мышцы. Не знаю, смогу ли выйти на корт в 1/8 финала

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о травме, полученной во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Во время встречи серб брал медицинский тайм-аут.

«Знаю, что это надрыв мышцы, поэтому не уверен, что смогу оправиться от этого меньше чем за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче или нет.



Я просто пытался держаться и надеялся, что что бы ни происходило, мне станет легче. И к концу четвёртого сета мне стало лучше. В третьем и четвёртом сетах я только подавал, мало что мог сделать на приёме. Просто пробивал — подавал две первые подачи. Это работало.



Это определённо одна из самых особенных побед в моей жизни. Неважно, с кем я играл и в каком раунде. В нынешних условиях я запомню её навсегда», — сказал Джокович в послематчевом интервью.

Фритц: если бы Джокович был серьёзно травмирован, то не продолжил бы играть