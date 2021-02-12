Джокович повторил рекорд Федерера по числу побед в пятисетовых матчах на ТБШ

Первая ракетка мира Новак Джокович повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу побед в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема».

Джокович и Федерер выиграли по 30 пятисетовых матчей на ТБШ, второй результат принадлежит Питу Сампрасу — 29 матчей. На четвёртом месте — хорват Марин Чилич, на его счету 27 побед.

Сегодня, 12 февраля, Джокович обыграл в третьем круге Открытого чемпионата Австралии американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Во время матча сербу потребовалась помощь врача.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем, который ранее обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 5:7, 6:2, 6:2.