Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей впервые с осени 2019 года выиграл три матча подряд на одном турнире.
В четвертьфинале челленджера в Биелле (Италия) Маррей обыграл Блажа Ролу из Словении. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (11:9).
В последний раз Маррею удалось выиграть три матча подряд на турнире в Антверпене (Бельгия), который он выиграл спустя девять месяцев после протезирования тазобедренного сустава.
Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
- 12 февраля 2021
-
23:56
-
23:15
-
21:58
-
21:36
-
20:48
-
20:35
-
19:38
-
19:34
-
19:14
-
18:32
-
17:43
-
17:09
-
16:50
-
16:27
-
16:20
-
15:56
-
14:48
-
14:05
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:06
-
12:53
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:43
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
10:12
-
09:51