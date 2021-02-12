Энди Маррей впервые с осени 2019 года выиграл три матча подряд на одном турнире

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей впервые с осени 2019 года выиграл три матча подряд на одном турнире.

В четвертьфинале челленджера в Биелле (Италия) Маррей обыграл Блажа Ролу из Словении. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (11:9).

В последний раз Маррею удалось выиграть три матча подряд на турнире в Антверпене (Бельгия), который он выиграл спустя девять месяцев после протезирования тазобедренного сустава.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.