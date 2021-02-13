Плишкова сенсационно уступила Муховой в 3-м круге Australian Open

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 6-е место в рейтинге WTA, в двух сетах уступила соотечественнице Каролине Муховой (27-е место рейтинга) в матче 3-го круга Australian Open в Мельбурне (Австралия) со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

На счету Плишковой в этой игре 6 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов (33%). У её соперницы – 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов (55%). По невынужденным ошибкам – 40:32 в пользу Плишковой.

В 4-м круге Australian Open Каролина Мухова встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Элисе Мертенс (Бельгия).

Напомним, что Australian Open 2021 проходит в Мельбурне (Австралия) с 8 по 21 февраля. Призовой фонд турнира — $ 61,1 млн. Действующей победительницей является американка Софья Кенин.