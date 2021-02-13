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Грачёва в двух сетах обыграла американку Стивенс на старте турнира в Мельбурне

Грачёва в двух сетах обыграла американку Стивенс на старте турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

20-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, занимающая 97-е место рейтинга WTA, в 1-м круге турнира Мельбурн-4 обыграла 27-летнюю представительницу США Слоан Стивенс (41-е место рейтинга) в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 58 минут.

На счету Грачёвой в этом матче 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7 (71%), в то время как у её оппонентки ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 (50%).

Во 2-м круге Варвара Грачёва встретится с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) – Кэйти Бултер (Великобритания).

Турнир Мельбурн-4 проходит в Австралии с 13 по 19 февраля. Призовой фонд составляет $ 235 тыс.

Мельбурн-4 (ж). 1-й круг
13 февраля 2021, суббота. 05:05 МСК
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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