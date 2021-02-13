Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.

Российский теннисист провёл пятисетовый матч в седьмой раз в карьере. До этого он неизменно проигрывал. В 2020 году именно пятисетовый матч завершил выступления Медведева на Australian Open. Тогда россиянин уступил швейцарцу Стэну Вавринке.

В 1/8 финала Australian Open 2021 Даниил Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-е место в рейтинге). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. В 2020 году в финале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима.