Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.
Российский теннисист провёл пятисетовый матч в седьмой раз в карьере. До этого он неизменно проигрывал. В 2020 году именно пятисетовый матч завершил выступления Медведева на Australian Open. Тогда россиянин уступил швейцарцу Стэну Вавринке.
В 1/8 финала Australian Open 2021 Даниил Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-е место в рейтинге). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. В 2020 году в финале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима.
Даниил Медведев – во 2-й неделе Australian Open! Россиянин впервые выиграл 5-сетовый матч
Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира «Большого шлема». С конца прошлого сезона он обыграл уже 17 соперников подряд!
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