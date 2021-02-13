Рублёв: в первом сете матча с Лопесом я нервничал. К счастью, удалось выиграть

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Рублёв обыграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 7:5, 6:2, 6:3.
«Мы с ним хорошие друзья. Знал, что меня ждёт сложный матч, учитывая, как он играет, великолепно подаёт, наносит всевозможные удары. Понимал, что будет трудно.
В первом сете я действительно нервничал. У меня были хорошие шансы, но и у него тоже. К счастью, удалось взять сет. После него начал чувствовать себя лучше. Думаю, после первого сета Лопес немного пал духом. У него в первых кругах были сложные матчи, возможно, он был более уставшим. Я чувствовал больше уверенности в собственных силах, начал играть лучше.
Чувствовал себя отлично в плане физической готовности. Уже давно не играл длинные матчи, поэтому был свежим.
Следующий матч будет очень тяжёлым. Каспер Рууд — очень сильный игрок. Мы с ним встречались несколько раз, и всегда было сложно», — сказал Рублёв на корте после матча с Лопесом.
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