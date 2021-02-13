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Касаткина вновь обыграла Бултер и вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Касаткина вновь обыграла Бултер и вышла во второй круг турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисиcтка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира «Мельбурн-4», который проходит в Австралии. В матче первого круга она в двух сетах обыграла британку Кэйти Бултер. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. 75-я ракетка мира Касаткина выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 315-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что Касаткина и Бултер также встречались в первом круге Australian Open-2021. Там россиянка также одержала победу в двух сетах.

В следующем круге турнира в Мельбурне Касаткина встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой.

Мельбурн-4 (ж). 1-й круг
13 февраля 2021, суббота. 09:25 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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