Касаткина вновь обыграла Бултер и вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Российская теннисиcтка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира «Мельбурн-4», который проходит в Австралии. В матче первого круга она в двух сетах обыграла британку Кэйти Бултер. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. 75-я ракетка мира Касаткина выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 315-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что Касаткина и Бултер также встречались в первом круге Australian Open-2021. Там россиянка также одержала победу в двух сетах.

В следующем круге турнира в Мельбурне Касаткина встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой.