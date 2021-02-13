Тарпищев отреагировал на первую в карьере победу Медведева в пятисетовом матче

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open. Медведев в матче третьего круга обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.
«Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч? Это важно во время становления. Сейчас принципиального значения не имеет, Медведев — опытный игрок. Важно то, что он прошёл 16 сильнейших, а во второй половине года должен стать первым. С позиции рейтинга это очень важно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В 1/8 финала Australian Open 2021 Даниил Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-е место рейтинга). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.
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