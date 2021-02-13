В Москве обрушилось надувное здание теннисного корта. Видео

В Москве из-за аномальной погоды произошло обрушение надувного здания теннисного корта. Крыша надувной конструкции не выдержала тяжести снега. В итоге арена упала на землю, сообщает телеграм-канал Mash.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На корте проводили занятия теннисный клуб и школа тенниса. По предварительным данным, внутри никого не было, пострадавших нет.

Синоптики сообщали, что сегодня утром, 13 февраля, в Москве — 65% месячной нормы осадков. Ночью был установлен суточный рекорд по количеству выпавшего снега — 15 мм осадков. Всего с момента начала — 24 мм.

Из-за продолжающегося снегопада утренние московские пробки 13 февраля достигли девяти баллов, тем самым парализовав движение в городе.