В Москве обрушилось надувное здание теннисного корта. Видео
В Москве из-за аномальной погоды произошло обрушение надувного здания теннисного корта. Крыша надувной конструкции не выдержала тяжести снега. В итоге арена упала на землю, сообщает телеграм-канал Mash.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
На корте проводили занятия теннисный клуб и школа тенниса. По предварительным данным, внутри никого не было, пострадавших нет.
Синоптики сообщали, что сегодня утром, 13 февраля, в Москве — 65% месячной нормы осадков. Ночью был установлен суточный рекорд по количеству выпавшего снега — 15 мм осадков. Всего с момента начала — 24 мм.
Из-за продолжающегося снегопада утренние московские пробки 13 февраля достигли девяти баллов, тем самым парализовав движение в городе.
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