«Думала, могу делать в туалете всё, что хочу». Плишкову удивил штраф за разбитую ракетку

Шестая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга она уступила соотечественнице Каролине Муховой со счетом 5:7, 5:7.

Плишкова во втором сете вела со счётом 5:0 и дважды подавала на партию. Тем не менее, ей не удалось выиграть сет. Во время матча Каролина дала волю эмоциям, она дважды разбила ракетку, за что получила предупреждения. Сперва она разбила ракетку на корте в конце первого корта, а затем уже во время туалетного перерыва разбила инвентарь в подтрибунном помещении. Из-за этого ей оштрафовали на очко.

Чешка после матча призналась, что штраф стал для неё сюрпризом.

«Это произошло даже не в подтрибунном помещении, а в туалете! Я была удивлена. Думаю, линейный судья, отправившийся со мной, сообщил о произошедшем. Я думала, что могут делать в туалете всё, что хочу. Но, как видим, нет. Буду в будущем умнее», — цитирует Плишкову Idnes.